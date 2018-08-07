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    صحيفة أمريكية تكشف المسؤول عن اغتيال العالم السوري عزيز إسبر

    © Sputnik . HASSAN HASHEM
    العالم العربي
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    ذكر مسؤول استخباراتي رفيع المستوى من منطقة الشرق الأوسط، أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي يقف وراء عملية اغتيال العالم السوري الدكتور عزيز إسبر، التي جرت مساء السبت الماضي، في ريف حماة وسط سوريا.

    انفجارات في معامل الدفاع في مصياف سوريا
    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    اغتيال عالم سوري بارز بتفجير ضخم استهدف سيارته بريف حماة
    القاهرة- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مسؤول الاستخبارات، الذي اطلع على تفاصيل العملية، قوله إن "الموساد" قام بزرع القنبلة التي قتلت مدير البحوث العلمية الدكتور عزيز إسبر وسائقه السبت، وأنها المرة الرابعة خلال 3 سنوات، التي تقوم فيها إسرائيل باغتيال مهندس صواريخ كبير تابع لدولة تصفها إسرائيل بـ"العدو".

    وأضافت الصحيفة أن الموساد يتابع إسبر منذ فترة طويلة، لاعتقادهم أن إسبر قاد وحدة سرية تعرف باسم "قسم 4" مركز البحث العلمي في مدينة مصياف، وكان يتمتع بحرية الوصول إلى القصر الرئاسي، الأمر الذي جعله يتعاون مع قاسم سليماني، قائد قوة القدس الإيرانية.

    ووفقاً للصحيفة، فإن دوافع "الموساد" لاغتيال إسبر أتت بسبب مسؤوليته عن تجميع الترسانة العسكرية من الصواريخ الموجهة بدقة، وخوفاً من تطويرها وإطلاقها مستقبلاً باتجاه إسرائيل.

    ومن جهة أخرى، قال مصدر سوري للصحيفة، إنه يعتقد أن إسرائيل قتلت إسبر بسبب دوره في تطوير برنامج الصواريخ الإيراني، حيث أنه طور مشروعاً بغاية السرية تحت إشراف كبار المسؤولين في سوريا وإيران، وكان يهدف المشروع إلى بناء مصنع صواريخ متطورة تحت الأرض لتعويض المصنع الذي دمرته طائرات الاحتلال العام الماضي في سوريا.

    وقتل العالم إسبر في انفجار غامض في سيارته في حي حماة بعد دقائق قليلة من مغادرة منزله. وذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن إسرائيل ربما تكون قد شاركت في العملية.

    وكانت طائرات إسرائيلية أغارت، شهر سبتمبر/ أيلول 2017، من الأجواء اللبنانية على مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة الغربي، ما أدى إلى مصرع شخصين وخسائر مادية كبيرة.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الموساد الإسرائيلي, إسرائيل, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
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