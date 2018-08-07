روسيا ترصد خروقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy روسيا ترصد 15 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

موسكو- سبوتنيك . وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 12 خرقا، بينما رصد الجانب التركي خرقين".

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 12 خرقا في محافظات اللاذقية (5) وحلب (7)، بينما رصد الجانب التركي 2 خرقين في محافظة إدلب.

وجاء في النشرة أن مركز المصالحة الروسي نفذ 1886 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 2880.76 طن.

وخلال 24 الساعة الماضية قدم أطباء عسكريون روس خدمات طبية إلى 10 شخصا.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 87280 شخصا.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.