الجيش السوري يحبط هجوما لـ"النصرة" على إحدى نقاطه بريف اللاذقية الشمالي

أفشل الجيش السوري، اليوم الثلاثاء 7 أغسطس/ آب، هجوما شنه مسلحو "جبهة النصرة" الإرهابي على نقطة تابعة للجيش في بلدة الصراف شمال اللاذقية.

دمشق- سبوتنيك وقال قائد ميداني سوري، لـ"سبوتنيك"، إن "مسلحين تابعين لتنظيم جبهة النصرة هاجموا في وقت مبكر من صباح اليوم نقطة تابعة للجيش السوري في بلدة الصراف على محور الربيعة بريف اللاذقية الشمالي على الحدود السورية التركية".

© Sputnik . Basel Shartouh الجيش السوري يبدأ قصفا كثيفا من ريف اللاذقية باتجاه تجمعات مسلحي إدلب

وأضاف القائد الميداني أن "المسلحين تمكنوا من احتلال النقطة لعدة ساعات ليتمكن بعد ذلك الجيش السوري من استعادتها بعد أن أوقع أعداد كبيرة من المسلحين المهاجمين بين قتيل ومصاب".

وذكر أن "الهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود سوريين نتيجة الاشتباكات التي دارت بين الجيش السوري والمسلحين"، مشيرا أن" سلاحا الجو والمدفعية التابعين للجيش السوري، شاركا في التصدي للهجوم".

وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي فصائل مسلحة تابعة لـ"جبهة النصرة" أبرزها الحزب الإسلامي التركستاني ولواء السلطان مراد وكتيبة جبل الإسلام.