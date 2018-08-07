الجيش السوري يحبط هجوما لـ"النصرة" على إحدى نقاطه بريف اللاذقية الشمالي

دمشق- سبوتنيك وقال قائد ميداني سوري، لـ"سبوتنيك"، إن "مسلحين تابعين لتنظيم جبهة النصرة هاجموا في وقت مبكر من صباح اليوم نقطة تابعة للجيش السوري في بلدة الصراف على محور الربيعة بريف اللاذقية الشمالي على الحدود السورية التركية".
وذكر أن "الهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود سوريين نتيجة الاشتباكات التي دارت بين الجيش السوري والمسلحين"، مشيرا أن" سلاحا الجو والمدفعية التابعين للجيش السوري، شاركا في التصدي للهجوم".
وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي فصائل مسلحة تابعة لـ"جبهة النصرة" أبرزها الحزب الإسلامي التركستاني ولواء السلطان مراد وكتيبة جبل الإسلام.
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