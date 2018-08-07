طائرة مصرية تهبط اضطراريا في إيرلندا لإنقاذ حياة راكب

هبطت طائرة مصرية، تابعة لشركة "مصر للطيران"، اليوم الثلاثاء 7 أغسطس/ آب، اضطراريا في مطار دبلن في إيرلندا، وذلك لإنقاذ حياة أحد الركاب.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ"مصر للطيران"، إن رحلة الشركة رقم MS 995، التي أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار "تورنتو" في كندا، اليوم الثلاثاء، قرر قائدها تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار دبلن لإنقاذ حياة أحد الركاب.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، أن الراكب، الذي كان متجها إلى مدينة تورنتو في كندا، تعرض لأزمة صحية على متن الرحلة، وقد أجرى طاقم الطائرة الإسعافات الأولية له.

وتابع البيان: "فور الوصول إلى مطار دبلن في إيرلندا، تم استدعاء الإسعاف، وعلى الفور قام الطاقم الطبي بإنزال الراكب لتلقي العلاج، قبل أن تقلع الطائرة من مطار دبلن من جديد، لاستكمال رحلتها إلى مطار تورنتو".

وأكد عادل أن "مصر للطيران" تضع في اعتبارها مثل هذه الحالات الإنسانية، ولا تتوانى لحظة واحدة في اتخاذ أية قرارات تتعلق بسلامة عملائها حتي لو أدى ذلك إلى تأخير الطائرة أو عدم إقلاعها في الموعد المحدد، دون الوضع في الاعتبار أي أعباء مادية قد تتكبدها الشركة في مثل هذه الحالات.