"أنصار الله" تعلق على الاتفاق السري بين التحالف العربي والقاعدة

اتهم متحدث جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد عبد السلام، الإمارات بالتحالف مع تنظيم القاعدة في اليمن، برعاية أميركية.

© REUTERS / Faisal Nasser وكالة تكشف عن اتفاقيات سرية بين التحالف العربي وتنظيمات إرهابية في اليمن

القاهرة- سبوتنيك . وقال عبد السلام في تغريدة على تويتر: "مع العدوان على اليمن وحاجة التحالف لمرتزقة تجذرت علاقة الإمارات بالقاعدة وحصل بينهما زواج مصلحة بعناية واشنطن".

وعلق متحدث "أنصار الله" على تقرير إعلامي عن اتفاقيات سرية بين التحالف العربي وتنظيمات إرهابية في اليمن، بالقول: جاء تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بما يؤكد أن محمد بن زايد نسخة محدثة من زعامات القاعدة وأبوظبي أحد أوكار ذلك التنظيم الإجرامي".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" اتهمت في تقرير السعودية والإمارات بدفع أموال لتنظيم القاعدة مقابل خروجه وعناصره من مناطق سيطروا عليها في اليمن، وتجنيد مسلحين من القاعدة في قتالها ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وهو ما نفاه متحدث التحالف العربي على لسان متحدثه العقيد الركن تركي المالكي.