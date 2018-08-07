اليمن... اشتباكات في مأرب توقع 5 جنود و12 مسلحا

قتل وأصيب 24 جنديا ومسلحا في اشتباكات وقعت، اليوم الثلاثاء 7 أغسطس/ آب، عند حاجز تفتيش أمني بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة مأرب، لوكالة "سبوتنيك"، إن "اشتباكات اندلعت اليوم الثلاثاء، بين أفراد نقطة الفلج الأمنية على المدخل الجنوبي لمدينة مأرب ومسلحين من قبيلة وائلة، رفضوا التوقف للتفتيش".

وأوضح المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل خمسة جنود بينهم قائد النقطة واثني عشر مسلحا، فيما أصيب سبعة منهم واستسلم ثلاثة آخرون.

وأشار المصدر إلى وصول تعزيزات لقوات الأمن إلي منطقة الاشتباكات، وأن التوتر لا يزال سائدا.