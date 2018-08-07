سوريا تدين قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران

ونقلت وكالة "سانا" السورية، عن وزارة الخارجية، القول إن "سوريا تدين بشدة قرار الإدارة الأمريكية بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران".
#عاجل || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) August 7, 2018
مصدر رسمي في #وزارة_الخارجية_والمغتربين: #سورية تدين بشدة قرار الإدارة الأميركية بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على #إيران.
وأضافت الخارجية السورية "هذه الإجراءات أحادية الجانب وغير المشروعة بموجب القانون الدولي جاءت لتؤكد نزعة الهيمنة والغطرسة لسياسات الإدارة الأمريكية بعد أن فقدت مصداقيتها أمام العالم أجمع بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران".
#عاجل || #سانا#الخارجية: هذه الإجراءات أحادية الجانب وغير المشروعة بموجب القانون الدولي جاءت لتؤكد نزعة الهيمنة والغطرسة لسياسات الإدارة الأميركية بعد أن فقدت مصداقيتها أمام العالم أجمع بانسحابها من الاتفاق النووي مع #إيران.— سانا عاجل (@SanaAjel) August 7, 2018
وتابعت "سوريا اذ تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة السياسات العدوانية للإدارة الأمريكية، فإنها واثقة أن إيران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن من التغلب على كل الآثار المترتبة على هذه الإجراءات".
#عاجل || #سانا#الخارجية: #سورية اذ تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة السياسات العدوانية للإدارة الأميركية فإنها واثقة أن #إيران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن من التغلب على كل الآثار المترتبة على هذه الإجراءات.— سانا عاجل (@SanaAjel) August 7, 2018
وكانت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران قد دخلت حيز العمل رسميا، اليوم الثلاثاء، وتركز على القطاعات المالية والتجارية والصناعية.
وأصبحت العقوبات نافذة المفعول ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، في الرابعة بتوقيت غرينتش.
وتشمل الحزمة حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)