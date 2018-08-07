سوريا تدين قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران

أدانت سوريا، اليوم الثلاثاء 7 أغسطس/ آب، قرار الإدارة الأمريكية بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

ونقلت وكالة "سانا" السورية، عن وزارة الخارجية، القول إن "سوريا تدين بشدة قرار الإدارة الأمريكية بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران".

​وأضافت الخارجية السورية "هذه الإجراءات أحادية الجانب وغير المشروعة بموجب القانون الدولي جاءت لتؤكد نزعة الهيمنة والغطرسة لسياسات الإدارة الأمريكية بعد أن فقدت مصداقيتها أمام العالم أجمع بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران".

#عاجل || #سانا#الخارجية: هذه الإجراءات أحادية الجانب وغير المشروعة بموجب القانون الدولي جاءت لتؤكد نزعة الهيمنة والغطرسة لسياسات الإدارة الأميركية بعد أن فقدت مصداقيتها أمام العالم أجمع بانسحابها من الاتفاق النووي مع #إيران. — سانا عاجل (@SanaAjel) August 7, 2018

​وتابعت "سوريا اذ تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة السياسات العدوانية للإدارة الأمريكية، فإنها واثقة أن إيران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن من التغلب على كل الآثار المترتبة على هذه الإجراءات".

#عاجل || #سانا#الخارجية: #سورية اذ تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة السياسات العدوانية للإدارة الأميركية فإنها واثقة أن #إيران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن من التغلب على كل الآثار المترتبة على هذه الإجراءات. — سانا عاجل (@SanaAjel) August 7, 2018

​وكانت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران قد دخلت حيز العمل رسميا، اليوم الثلاثاء، وتركز على القطاعات المالية والتجارية والصناعية.

وأصبحت العقوبات نافذة المفعول ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، في الرابعة بتوقيت غرينتش.

وتشمل الحزمة حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.