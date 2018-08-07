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13:28 07 أغسطس/ أب 2018
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    تركي المالكي

    بيان من التحالف العربي بشأن "الاتفاق السري مع تنظيم القاعدة الإرهابي"

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    علق المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، على ما نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، بشأن الاتفاق السري بين التحالف وتنظيم "القاعدة" الإرهابي.

    وقال العقيد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن "التحالف يخوض حربا مع التنظيمات الإرهابية في اليمن كتنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب وتنظيم "داعش" الإرهابي والميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران التي تجمعها الإيديولوجيا المتطرفة وعدم التعايش مع الآخر".

    وقال المالكي: "تابعنا ما تم نشره اليوم، وما سرد من روايات واستنتاجات خاطئة، تعبر عن الرأي الشخصي للكاتبة ولا تستند إلى أدلة أو حقائق مقنعة".

    وأضاف: "كان الأولى بكاتبة المقال تحري الدقة والمصداقية والمعايير المهنية بالتواصل مع قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستيضاح جهوده في محاربة الإرهاب وتزويدها بمعلومات مفصلة في هذا الجانب، مع العلم أن قناة التواصل مع الكاتبة وغيرها من الإعلاميين مفتوحة".

    أحد عناصر انصار الله يقوم بتأمين مظاهرة تندد بالقصف على الحديدة من قبل التحالف العربي
    © REUTERS / MOHAMED AL-SAYAGHI
    "أنصار الله" تعلق على الاتفاق السري بين التحالف العربي والقاعدة

    وأشار المالكي إلى أن "التحالف نفذ ولا يزال عمليات مشتركة مع الأشقاء والأصدقاء لتفكيك قدرات هذه التنظيمات من خلال العمليات الجوية — البحرية وعمليات القوات الخاصة المشتركة ضمن جهود التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب والحفاظ على الأمن العالمي".

    وقال إن "التحالف مستمر في جهوده وعملياته لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن ضمن الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب حول العالم، وسيستمر التعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي في تبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة داخل اليمن".

    وكانت وكالة "أسوشيتد برس" اتهمت في تقرير السعودية والإمارات بدفع أموال لتنظيم "القاعدة" مقابل خروجه وعناصره من مناطق سيطروا عليها في اليمن، وتجنيد مسلحين من القاعدة في قتالها ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وهو ما نفاه متحدث التحالف العربي على لسان متحدثه العقيد الركن تركي المالكي.

    انظر أيضا:

    "أنصار الله" تعلق على الاتفاق السري بين التحالف العربي والقاعدة
    وكالة تكشف عن اتفاقيات سرية بين التحالف العربي وتنظيمات إرهابية في اليمن
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