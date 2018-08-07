محمد بن زايد يصل إلى القاهرة (صور)

وصل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، في زيارة لجمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال ابن زايد لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

ورحب السيسي خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في مطار القاهرة الدولي، بالشيخ محمد بن زايد، والوفد المرافق، وتجاذبا سويا أطراف الأحاديث الودية، التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي إلى القاهرة، للبحث مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.