محمد بن زايد يصل إلى القاهرة (صور)

وكان في استقبال ابن زايد لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
#محمد_بن_زايد يصل #القاهرة و #الرئيس_المصري في مقدمة مستقبليه#وام pic.twitter.com/Gjl3IIlrwr— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 7, 2018
ورحب السيسي خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في مطار القاهرة الدولي، بالشيخ محمد بن زايد، والوفد المرافق، وتجاذبا سويا أطراف الأحاديث الودية، التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.
وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي إلى القاهرة، للبحث مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
خبر | #محمد_بن_زايد يصل إلى #القاهرة#وام https://t.co/0XoTSPdpkL— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 7, 2018
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