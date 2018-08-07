اليمن... الحراك الجنوبي يبدأ مرحلة تنظيمية جديدة

قال محمد الحضرمي، الناطق الرسمي للمجلس الأعلى للحراك الثوري في الجنوب اليمني، إن الاجتماع التنظيمي للحراك في حضرموت يأتي تنفيذا لقرارات الدورة الثانية لهيئة رئاسة المجلس الأعلى التي انعقدت في مديرية المعلا بالعاصمة عدن، واتخذت قرارا صارما بإطلاق عملية تنظيمية واسعة لمجالس الحراك في المحافظات للتهيئة والاستعداد للمؤتمر الاستثنائي للمجلس.

وأوضح الناطق الرسمي للمجلس، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن المؤتمر الاستثنائي سيعمل على ترتيب إعادة هيكلة المجلس بضخ دماء جديدة، كما سيلقي فؤاد راشد رئيس المجلس كلمة عن سير العملية التنظيمية التي يشهدها المجلس وكذا عن مستجدات القضية الجنوبية.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH الحراك الثوري يرحب بدعوات الحوار الجنوبي باليمن

وأكد أن المجلس الأعلى يمضي بخطى ثابتة نحو عودة روح الحراك الجنوبي الذي كاد أن يختطف ويذهب بعيدا عن مساره الصحيح، وأن الاجتماع الذي سيعقد بداية الأسبوع القادم بمدينة المكلا هو اجتماع تنظيمي هام لمجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب.

وتابع البيان أن "الاجتماع بمشاركة الهيئات القيادية بمحافظة حضرموت الساحل والوادي وبمشاركة الهيئتين القيادتين بمكوني المجلس الوطني لتحرير واستقلال الجنوب واتحاد شباب الجنوب اللذين أعلنا انخراطهم أمس الأول في قوام المجلس الثوري بمحافظة حضرموت".