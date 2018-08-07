اجتماع برئاسة الملك... السعودية تكشف ملابسات احتجاز النشطاء

رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في نيوم بمنطقة تبوك.

وجدد مجلس الوزراء في الجلسة، رفض المملكة المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية السلبي والمستغرب الذي لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم ايقافهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).