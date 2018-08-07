العراق يقضي بالإعدام شنقا على مدانين من "داعش" الإرهابي

قضت محكمة عراقية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا على مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، من الذين أدينوا بتنفيذ عمليات إجرامية في العراق.

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم، أن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضايا خمسة مدانين بالانتماء لـ"داعش" الإرهابي، عملوا في مفاصل عدة في التنظيم".

وأضاف بيرقدار، أن "المدانين اشتركوا بالقتال ضد القوات الأمنية والعسكرية في محافظتي نينوى والأنبار، "شمالي وغربي البلاد"، فضلا عن ارتكابهم عمليات إرهابية".

© Photo / Pixabay محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية بتهمة الإرهاب

وأكد القاضي المتحدث باسم مجلس القضاء، أن "المحكمة أصدرت أحكامها بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدانين الخمسة وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".

وفي الخامس من الشهر الجاري، قضت الهيئة الأولى في محكمة جنايات ديالى بالإعدام بحق أحد المدانين بالإرهاب بعد ارتكابه عمليات إجرامية وانتمائه لتنظيم "القاعدة" (سابقا).

وذكر مجلس القضاء في بيان له أمس الأول "من بين العمليات الإرهابية التي قام بها المدان من تنظيم القاعدة، قتل 19 شخصا وخطف 2 وإصابة شخص واحد بعد الهجوم مع مجموعة مسلحة على قرية الأميرية — الرواشد في محافظة ديالى"، وأيضاً المحكمة أصدرت

حكمها عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت محكمة جنايات ديالى قد أصدرت، الاثنين من الأسبوع الماضي، أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق أربعة متهمين أدينوا بالانتماء لتنظيم القاعدة (سابقا) وارتكابهم عمليات إرهابية في محافظة ديالي، خلال عام 2007.

وصدرت عن المحاكم العراقية، في الآونة الأخيرة أحكام إعدام عديدة وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب، بحق مدانين نفذوا تفجيرات وعمليات قتل استهدفت المدنيين ورجال الأمن في أمكان متفرقة من البلاد، على مدى السنوات منذ التغيير بعد الاجتياح الأمريكي، عام 2003 إلى العام الماضي بتحرير الأراضي من سطوة "داعش" الإرهابي