منها تأسيس شركة بملياري ريال... "الوزراء السعودي" يوافق على قرارت جديدة

أصدر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الذي رأسه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في نيوم، عددا من القرارات الجديدة.

أفاد وزير الثقافة والإعلام السعودي، الدكتور عواد بن صالح العواد، لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن مجلس الوزراء أطلع جلسته على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.

ومن القرارات التي وافق مجلس الوزراء عليها في اجتماع اليوم، تأسيس شركة مملوكة للحكومة لتقديم الخدمات الزراعية برأسمال لا يتجاوز ملياري ريال سعودي.

كما وافق مجلس الوزراء، على تحويل كليات المعرفة للعلوم والتقنية إلى جامعة أهلية باسم "جامعة المعرفة".

كذلك وافق مجلس الوزراء السعودي، على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد — أو من ينيبه — بالتباحث مع الجانب الباراغواني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمركز الإسلامي المنضوي تحت وزارة الأديان في جمهورية الباراغواي، من أجل تنظيم عمل مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في أسونسيون، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء أيضا في اجتماعه، على تفويض وزير الإسكان — أو من ينيبه — بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

يذكر أن الملك سلمان، يزور حاليا، مدينة نيوم، في إطار قضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام. وشهدت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، حدثا تاريخيا، للمرة الأولى، بعد عقد جلسة مجلس الوزراء، في المدينة الواقعة بمنطقة تبوك.