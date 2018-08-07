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    الفتيات الإيزيديات العراقيات، 18 أبريل/ نيسان 2018

    بعد سبي النساء واستعبادهن... ما الدول التي احتضنت الإيزيديين العراقيين

    © REUTERS / CHRISTOPHE SIMON
    العالم العربي
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    تصادف هذه الأيام الذكرى الرابعة لاختطاف الفتيات العراقيات، بنات وأمهات وصغيرات، وجعلهن سبايا وجاريات للاستعباد الجنسي على يد تنظيم "داعش" بعدما ذبح آباءهن وأزواجهن وأبناءهن أمام أعينهن عند إبادته للمكون مطلع أغسطس/ آب عام 2014.

    دمار جديد يلاحق الايزيديين في شمال العراق
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    إنقاذ أكثر من نصف الإيزيديين المختطفين لدى "داعش"
    ومنذ ذلك التاريخ — غادر الإيزيديون إحدى أبرز الأقليات العراقية، قضاء سنجار والقرى والمجمعات والنواحي الخاصة بهم، في غربي الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق، نحو الجبال لمواجهة موت آخر من الجوع والمأساة — وبداية لتفريغ البلاد منهم وتغربهم.

    كشف الصحفي الإيزيدي العراقي البارز، المغترب، سامان داود، في حديث خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أمس الاثنين، بالأرقام عن أعداد أبناء المكون الإيزيدي الذين هاجروا إلى مختلف دول العالم وعلى رأسها في قارة أوروبا، إثر الإبادة التي طبقها "داعش" الإرهابي.

    ويفيد داوّد، بأن نحو 65 ألف شخص إيزيدي، وصلوا إلى ألمانيا، مهاجرين لطلب اللجوء الإنساني، حتى الآن، منذ الإبادة الأخيرة على يد "داعش"، في قضاء سنجار والمناطق التابعة له، في الثالث من أغسطس/ آب عام 2014.

    وأضاف داود، كما أن أكثر من 6 آلاف شخص إيزيدي، يتواجدون في تركيا واليونان، مهاجرين من شمالي العراق، منوها إلى إيزيديين مهاجرين أيضا غادروا إلى جورجيا وأرمينيا، ودول عدة.

    وعدد داود، باقي الدول التي لجأ إليها الإيزيديون العراقيون بعد فقدانهم فلذات أكبادهم وأقاربهم وقراهم وبيوتهم التي باتت منكوبة وحزينة وشاهدة على سبي الفتيات والنساء واغتصابهن بوحشية من قبل عناصر "داعش" ليلة الإبادة.

    وهذه الدول هي:

    "فرنسا، وهولندا، وكرواتيا، وأمريكا، وكندا، وأستراليا، وهنغاريا، وبلغاريا".

    مقاتلة من حزب العمال الكردستاني أثناء التدريبات على حمل السلاح فى جبل سنجار.
    © REUTERS / Asmaa Waguih
    القائد العام لوحدات حماية سنجار: الإيزيديات قدموا الكثير من التضحيات والشهداء لحماية القضاء
    ويشير الصحفي الإيزيدي في ختام حديثه، إلى أن أستراليا أعلنت قبل مدة قصيرة، عن استقبال عدد جديد من العراقيين الإيزيديين، بما يصل إلى 1900 شخص من ضحايا الإبادة الجماعية الأخيرة في سنجار.

    وفي الثالث من حزيران/ يونيو، كشف مدير مديرية الشؤون الإيزيدية في دهوك، عيدان الشيخ كالو في تصريح خاص لمراسلتنا، عن عدد الإيزيديين، الذين غادروا البلاد، بعد الإبادة التي نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي بهم.

    وأوضح كالو، أن نحو (90 — 100) ألف شخص من أبناء المكون الإيزيدي، غادروا العراق، نحو أوروبا ودول أخرى من العالم، لطلب اللجوء الإنساني، إثر ما أصابهم من الإبادة على يد تنظيم "داعش".

    الجدير بالذكر، أن تنظيم "داعش"، اجتاح قضاء سنجار وقرى غرب الموصل، مركز نينوى شمالي العراق، في الثالث من أغسطس/ آب 2014، ونفذ إبادة بحق المكون الإيزيدي، فقتل الرجال والشباب وأخذ النساء والفتيات والأطفال سبايا وغنائم للمتاجرة بهم في "أسواق النخاسة"، والاستعباد الجنسي وإرغامهن على التخلي عن دينهن تحت التعذيب والاغتصاب، ثم بيعهن إلى من بقي من ذويهن بأموال طائلة بـ"العملة الصعبة".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    نينوى, جورجيا, أرمينيا, الإيزيديين, مهاجرين, اغتصاب, النساء, الفتيات, سبي العراقيات, تنظيم داعش, وكالة سبوتنيك, العراق
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