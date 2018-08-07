مصر تعزي إندونيسيا في ضحايا زلزال "لومبوك"

تقدمت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، بالتعازي إلى دولة إندونيسيا، في ضحايا الزلزلال الذي ضرب البلاد.

وقال بيان وزارة الخارجية، الذي وصل "سبوتنيك": "أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة "لومبوك" بإندونيسيا، مما أسفر عن وفاة نحو 98 شخصا وإصابة مئات آخرين".

وقدم البيان تعازي مصر حكومة وشعبا لحكومة وشعب إندونيسيا وأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومشددا على وقوف مصر بجانب إندونيسيا في مصابها الأليم.

كما أكد البيان على ثقة مصر في تجاوز الشعب الإندونيسي الصديق لتلك المحنة.

وذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث الطبيعية في إندونيسيا، أن 82 شخصا هم ضحايا الكارثة، بينما أصيب المئات. وتم إجلاء عدة آلاف من الأشخاص إلى أماكن آمنة.

بالإضافة إلى ذلك، أفيد بتضرر عدة آلاف من المنازل.