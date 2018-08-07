تزامنا مع زيارة عسكرية رفيعة... مصر والسودان يتجهان لتفعيل العمل الإعلامي

استقبل أحمد بلال عثمان، نائب رئيس مجلس الوزراء السوداني، السفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الخرطوم، تزامنا مع زيارة عسكرية رفيعة المستوى.

© AP Photo / Egyptian Presidency رئيس الأركان يتوجه إلى الخرطوم... مباحثات عسكرية بين مصر والسودان

ذكرت وكالة السودان الرسمية للأنباء ، أن بلال الذي يشغل وزارة الإعلام السودانية، تناول مع السفير المصري قضايا إعلامية مهمة تتعلق بمسار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال شلتوت في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنه استعرض مع وزير الإعلام السبل والآليات الكفيلة بتفعيل العمل الإعلامي المشترك بين القاهرة والخرطوم، مشيرا إلى الانتهاء من صياغة ميثاق شرف إعلامي سيتم التوقيع عليه قريبا.

وأوضح شلتوت أن القاهرة تتطلع لتعزيز وتطوير مجالات التعاون المشترك خاصة في المجال الإعلامي، مضيفا أنهم يتطلعون لدفع "العلاقات الأزلية والأخوية بين البلدين إلى آفاق أرحب".

ويتزامن ذلك اللقاء، مع زيارة رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد حجازي، إلى الخرطوم للمشاركة في مباحثات عسكرية.

© Sputnik . Andrey Chapligin اتفاق تعاون عسكري بين مصر والسودان... تفاصيله ومحتواه

وأشار رئيس الجانب السوداني في المباحثات الفريق ركن هشام عبد المطلب أحمد، في بيان أصدرته وزارة الدفاع السودانية، إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التراكمية للقوات المسلحة في البلدين لصالح العمل المشترك وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، منوها إلى أن المباحثات ستكون في مقر وزارة الدفاع، بحسب شبكة "الشروق" السودانية ،.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب خالد لبيب رئيس الجانب المصري، وفق ذات المصدر، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون وتعزيزها في كل المجالات.

واتفق السودان ومصر في 19 يوليو/ تموز الماضي، على ضرورة التشاور والتنسيق المستمر في منطقة البحر الأحمر، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، وذلك إبان زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للخرطوم.