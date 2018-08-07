تزامنا مع زيارة عسكرية رفيعة... مصر والسودان يتجهان لتفعيل العمل الإعلامي

وقال شلتوت في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنه استعرض مع وزير الإعلام السبل والآليات الكفيلة بتفعيل العمل الإعلامي المشترك بين القاهرة والخرطوم، مشيرا إلى الانتهاء من صياغة ميثاق شرف إعلامي سيتم التوقيع عليه قريبا.
وأوضح شلتوت أن القاهرة تتطلع لتعزيز وتطوير مجالات التعاون المشترك خاصة في المجال الإعلامي، مضيفا أنهم يتطلعون لدفع "العلاقات الأزلية والأخوية بين البلدين إلى آفاق أرحب".
ويتزامن ذلك اللقاء، مع زيارة رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد حجازي، إلى الخرطوم للمشاركة في مباحثات عسكرية.
من جانبه، أكد اللواء أركان حرب خالد لبيب رئيس الجانب المصري، وفق ذات المصدر، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون وتعزيزها في كل المجالات.
واتفق السودان ومصر في 19 يوليو/ تموز الماضي، على ضرورة التشاور والتنسيق المستمر في منطقة البحر الأحمر، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، وذلك إبان زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للخرطوم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)