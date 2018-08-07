مسؤول بريطاني يعلن حجم الإنفاق الكويتي في بلاده

قال سفير بريطانيا في الكويت، مايكل دافنبورت، اليوم الثلاثاء، إن الكويتيين أنفقوا 395 مليون جنيه إسترليني في بريطانيا "نحو 500 مليون دولار أمريكي"، حسب وكالة الأنباء الكويتية.
وأشار السفير إلى أن العام الماضي شهد زيارة 124 ألف كويتي للأراضي البريطانية، وبلغ عدد الطلاب في الجامعات البريطانية، 5500 وفق آخر إحصاء.
السفير البريطاني في #الكويت: #الكويتيون أنفقوا 395 مليون جنيه استرليني العام الماضي في #بريطانيا https://t.co/DsHNB5ooeS عبر @alsafatnews pic.twitter.com/bjps7P0CnE— جريدة الصفاة (@alsafatnews) August 7, 2018
وأكد دافنبورت أن عدد الطلاب الدارسين من الكويت في تزايد مستمر، ودعاهم إلى الالتزام بما هو مطلوب منهم للدراسة في إنجلترا، سواء ما يخص التأشيرة أو الدراسة في الجامعات.
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