مسؤول بريطاني يعلن حجم الإنفاق الكويتي في بلاده

أعلن سفير بريطانيا في الكويت عن حجم الأموال التي أنفقها الكويتيون في بلاده، مؤكدا أنها زادت 78 % عن الأعوام السابقة.

قال سفير بريطانيا في الكويت، مايكل دافنبورت، اليوم الثلاثاء، إن الكويتيين أنفقوا 395 مليون جنيه إسترليني في بريطانيا "نحو 500 مليون دولار أمريكي"، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأشار السفير إلى أن العام الماضي شهد زيارة 124 ألف كويتي للأراضي البريطانية، وبلغ عدد الطلاب في الجامعات البريطانية، 5500 وفق آخر إحصاء.

وأكد دافنبورت أن عدد الطلاب الدارسين من الكويت في تزايد مستمر، ودعاهم إلى الالتزام بما هو مطلوب منهم للدراسة في إنجلترا، سواء ما يخص التأشيرة أو الدراسة في الجامعات.