مقتل فنان سعودي شهير بطلق ناري

تسبب طلق ناري طائش بوفاة فنان سعودي شهير، مساء أول أمس الأحد، فور وصوله إلى أحد مستشفيات العاصمة السعوية الرياض، متأثرا بإصابته.

وصرحت مصادر مقربة من الفنان لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن المطرب السعودي ماجد الماجد توفي عن عمر يناهز الـ51 عاما، إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ دخل على إثره العناية المركزة حتى أعلنت وفاته.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER شظايا صاروخ الرياض تصيب منزل فنان سعودي (فيديو)

وأضافوا أن "الحادثة كانت فاجعة بالنسبة لهم ولجمهور الماجد الذي يعرف بأخلاقه وحبه لفنه"، وأن الفنان كان يرقد في المستشفى في حالة صحية صعبة حتى وفاته.

يذكر أن الماجد في رصيده الفني حوالي 15 ألبوما بعد مسيرة فنية طويلة بدأت منذ الثمانينيات.

وجاءت تصريحات المقربين للفنان الراحل، في الوقت الذي تحفظ أهله وأقاربه عن الحديث عن كيفية إصابته.

وتكثف الشرطة السعودية جهودها لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية وقوعه، وإذا ما كان متعمدا أو عن طريق الخطأ.

مقتل المطرب السعودي ماجد الماجد بطلق ناري في الرأس https://t.co/jvCtMdVgwz pic.twitter.com/3umYr2VZXg — موقع أخبار ابو مرزوق (@abomarzoogvideo) August 7, 2018

​جدير بالذكر أن الفنان الراحل بدأ مشواره الفني مع الأغنية الشعبية في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وطرح 14 ألبوما منها "يقوى الهجر"، و"اذكريني"، و"يا هاجرني" وغيرها من الألبومات.

ونعى عدد من زملاء الفنان السعودي، الذين رافقوه في مسيرته الفنية، حيث أشاد زملاء الراحل بخلقه الرفيع، وحبه للجميع.

الله يرحم اخونا الفنان ماجد الماجد طيب القلب والله يصبرنا على فقده

وانا لله وانا اليه راجعون — بدر الحبيش (@bader_alhobesh) August 5, 2018

​ويقول الفنان بدر الحبيش: "عرفت ماجد الماجد، إنه إنسان يحب الجميع، ودائما مبتسم".

#وفاه_الفنان_ماجد_الماجد

الله يغفر له ويرحمه ، نسأله ان يجعل الجنة مسكنه.. ، عرفته منذ فترة مضت في مطلع التسعينات الميلادية خلوقاً مهذباً مُحباً لأصدقائه.. رحمة الله عليه.. — صلاح مخارش (@mekarsh) August 6, 2018

​وكتب صلاح مخارش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "الله يغفر له ويرحمه، عرفته منذ فترة مضت في مطلع التسعينات الميلادية خلوقا مهذبا محبا لأصدقائه".

#ماجد_الماجد_في_ذمة_الله



ان القلب يبكي وان العيون تبكي وكل مافيني عليك يبكي رحيلك ياماجد

٣٠ عام اخ وصديق لم اعهد انك اغضبت احد اوجرحت احد

تواجدك في الحياة هادي لابعد الحدود ولكن رحيلك

موجع موجع موجع



الى جنة الخلد يانور عيني — د.سامي الخليفة (@samy_alkhalifa) August 5, 2018

​وقال الفنان سامي الخليفة في تغريدة "إن القلب يبكي والعيون تبكي وكل ما فيني عليك يبكي رحيلك يا ماجد.. 30 عاما أخ وصديق لم أعهد أنك أغضبت أحدا أو جرحت أحدا.. وجودك في الحياة هادئ لأبعد الحدود، لكن رحيلك موجع.. إلى جنة الخلد يا نور عيني".