مقتل فنان سعودي شهير بطلق ناري

وصرحت مصادر مقربة من الفنان لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن المطرب السعودي ماجد الماجد توفي عن عمر يناهز الـ51 عاما، إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ دخل على إثره العناية المركزة حتى أعلنت وفاته.
يذكر أن الماجد في رصيده الفني حوالي 15 ألبوما بعد مسيرة فنية طويلة بدأت منذ الثمانينيات.
وجاءت تصريحات المقربين للفنان الراحل، في الوقت الذي تحفظ أهله وأقاربه عن الحديث عن كيفية إصابته.
وتكثف الشرطة السعودية جهودها لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية وقوعه، وإذا ما كان متعمدا أو عن طريق الخطأ.
مقتل المطرب السعودي ماجد الماجد بطلق ناري في الرأس https://t.co/jvCtMdVgwz pic.twitter.com/3umYr2VZXg— موقع أخبار ابو مرزوق (@abomarzoogvideo) August 7, 2018
جدير بالذكر أن الفنان الراحل بدأ مشواره الفني مع الأغنية الشعبية في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وطرح 14 ألبوما منها "يقوى الهجر"، و"اذكريني"، و"يا هاجرني" وغيرها من الألبومات.
ونعى عدد من زملاء الفنان السعودي، الذين رافقوه في مسيرته الفنية، حيث أشاد زملاء الراحل بخلقه الرفيع، وحبه للجميع.
الله يرحم اخونا الفنان ماجد الماجد طيب القلب والله يصبرنا على فقده— بدر الحبيش (@bader_alhobesh) August 5, 2018
وانا لله وانا اليه راجعون
ويقول الفنان بدر الحبيش: "عرفت ماجد الماجد، إنه إنسان يحب الجميع، ودائما مبتسم".
#وفاه_الفنان_ماجد_الماجد— صلاح مخارش (@mekarsh) August 6, 2018
الله يغفر له ويرحمه ، نسأله ان يجعل الجنة مسكنه.. ، عرفته منذ فترة مضت في مطلع التسعينات الميلادية خلوقاً مهذباً مُحباً لأصدقائه.. رحمة الله عليه..
وكتب صلاح مخارش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "الله يغفر له ويرحمه، عرفته منذ فترة مضت في مطلع التسعينات الميلادية خلوقا مهذبا محبا لأصدقائه".
#ماجد_الماجد_في_ذمة_الله— د.سامي الخليفة (@samy_alkhalifa) August 5, 2018
ان القلب يبكي وان العيون تبكي وكل مافيني عليك يبكي رحيلك ياماجد
٣٠ عام اخ وصديق لم اعهد انك اغضبت احد اوجرحت احد
تواجدك في الحياة هادي لابعد الحدود ولكن رحيلك
موجع موجع موجع
الى جنة الخلد يانور عيني
وقال الفنان سامي الخليفة في تغريدة "إن القلب يبكي والعيون تبكي وكل ما فيني عليك يبكي رحيلك يا ماجد.. 30 عاما أخ وصديق لم أعهد أنك أغضبت أحدا أو جرحت أحدا.. وجودك في الحياة هادئ لأبعد الحدود، لكن رحيلك موجع.. إلى جنة الخلد يا نور عيني".
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