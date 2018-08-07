قرقاش يعلق على زيارة محمد بن زايد إلى مصر

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، معتبرا أنها تعزز جهود التواصل بين البلدين.

وكتب على "تويتر": "تشرفت بمرافقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارته إلى القاهرة ولقاؤه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

وأضاف: "علاقات جيدة بين البلدين تتعزز بالتواصل والتشاور المستمر، وتبقى مصر الشقيقة عزيزة على العرب وعصية على من يعاديهم".

تشرفت بمرافقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارته إلى القاهرة و لقاؤه مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، علاقات خيِّرة تتعزز بالتواصل والتشاور المستمر، وتبقى مصر الشقيقة عزيزة على العرب وعصيّة على من يعاديهم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 7, 2018

ووصل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

ورحب السيسي خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في مطار القاهرة الدولي، بالشيخ محمد بن زايد، والوفد المرافق، وتجاذبا سويا أطراف الأحاديث الودية، التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي إلى القاهرة، للبحث مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.