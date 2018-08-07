بعد تقارير "تدخل ابن سلمان"... الحريري يكشف سر الزيارة إلى فرنسا

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الأخبار التي نشرتها بعض وسائل الإعلام ونسبتها إلى مصادر سياسية رفيعة المستوى، بشأن زيارة الحريري إلى فرنسا.

وقال البيان إن "الأخبار التي نسبت إلى مصادر سياسية رفيعة المستوى ضمنتها معلومات فحواها أن القصد من الزيارة التي قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى فرنسا أخيرا، هو الطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التدخل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتسهيل تشكيل الحكومة في لبنان، تارة وإلى نصائح فرنسية تلقاها بأن عليه أن لا ينتظر الضوء الأخضر الأمريكي والمبادرة سريعا لتفعيل أقنية الاتصال مع الجانب الروسي المؤثر في المعادلة الإقليمية لتسريع تأليف الحكومة الجديدة تارة أخرى"، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

© REUTERS / Future TV الحريري يكشف الدور "المحوري" لولي عهد السعودية في دعم لبنان

وأكد البيان "أن الزيارة التي قام بها الرئيس الحريري مؤخرا إلى الخارج كانت محض عائلية ولم يتخللها أي اتصالات أو لقاءات مع أي مسؤولين في الخارج. وفي جميع الأحوال فإن علاقته مع القيادة السعودية عموما وسمو ولي العهد خصوصا هي علاقة أخوية ممتازة ومباشرة لا تحتاج إلى وساطة من أحد".

وتابع أن "ترويج مثل هذه الأخبار الملفقة والصادرة عن ذات الجهة والمصدر تهدف الى تشويه الوقائع وإلقاء مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة على الخارج وتحديدا المملكة العربية السعودية، بينما يعرف القاصي والداني أن المملكة العربية السعودية لا تتدخل ولم تتدخل في هذا الشأن اللبناني الداخلي المحض، وأقصى ما تعبر عنه وتتمناه هو أن تتشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن للمساهمة في دعم لبنان ودولته واقتصاده، كما بدا ذلك جليا من موقفها خلال مؤتمر "سيدر".

وأوضح أن "المساعي والجهود المستمرة التي يقوم بها الرئيس المكلف لتقريب وجهات النظر وتضييق شقة الخلافات بين مختلف الأطراف بتأن وروية تهدف في النهاية إلى تشكيل حكومة وفاق وطني متوازنة سياسيا تشارك فيها جميع القوى بمعزل عن أي تدخلات خارجية لتتمكن من القيام بالمهمات والمسؤوليات التي ينتظرها منها اللبنانيون كافة".