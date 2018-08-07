بعد تقارير "تدخل ابن سلمان"... الحريري يكشف سر الزيارة إلى فرنسا

وقال البيان إن "الأخبار التي نسبت إلى مصادر سياسية رفيعة المستوى ضمنتها معلومات فحواها أن القصد من الزيارة التي قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى فرنسا أخيرا، هو الطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التدخل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتسهيل تشكيل الحكومة في لبنان، تارة وإلى نصائح فرنسية تلقاها بأن عليه أن لا ينتظر الضوء الأخضر الأمريكي والمبادرة سريعا لتفعيل أقنية الاتصال مع الجانب الروسي المؤثر في المعادلة الإقليمية لتسريع تأليف الحكومة الجديدة تارة أخرى"، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.
وتابع أن "ترويج مثل هذه الأخبار الملفقة والصادرة عن ذات الجهة والمصدر تهدف الى تشويه الوقائع وإلقاء مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة على الخارج وتحديدا المملكة العربية السعودية، بينما يعرف القاصي والداني أن المملكة العربية السعودية لا تتدخل ولم تتدخل في هذا الشأن اللبناني الداخلي المحض، وأقصى ما تعبر عنه وتتمناه هو أن تتشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن للمساهمة في دعم لبنان ودولته واقتصاده، كما بدا ذلك جليا من موقفها خلال مؤتمر "سيدر".
وأوضح أن "المساعي والجهود المستمرة التي يقوم بها الرئيس المكلف لتقريب وجهات النظر وتضييق شقة الخلافات بين مختلف الأطراف بتأن وروية تهدف في النهاية إلى تشكيل حكومة وفاق وطني متوازنة سياسيا تشارك فيها جميع القوى بمعزل عن أي تدخلات خارجية لتتمكن من القيام بالمهمات والمسؤوليات التي ينتظرها منها اللبنانيون كافة".
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