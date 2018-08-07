الآثار المصرية توضح حقيقة سرقة "أيقونة المسيح" من المتحف القبطي

أكدت إلهام صلاح، رئيسة قطاع المتاحف، أن ما تناولته بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول سرقة "إيقونة المسيح" الأثرية من المتحف القبطي، والعثور عليها في سلة القمامة في الصباح تمهيدا لتهريبها، عار تماما من الصحة.

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وقالت رئيس قطاع المتاحف، في بيان صحفي وصل " سبوتنيك " نسخة منه اليوم الثلاثاء 7 أغسطس/ آب، إن الأيقونة المشار إليها غير أثرية وإنها مستنسخ، وكانت موجودة في صندوق أمام مخزن الأحراز الخاص بالمتحف القبطي ، تمهيدا لنقلها إلى القسم التعليمي بالمتحف لتدخل ضمن البرنامج التعليمي، الذي يقوم به المتحف بهدف رفع الوعي الأثري لدى الأطفال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة لتعريفهم بمقتنيات المتحف التي تعبر عن تاريخ وحضارة بلادهم.

وأضافت أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية كانت قد وافقت على استخدام الأحراز غير الأثرية في البرامج التعليمية والفنية التي يتم تنفيذها في مختلف الأقسام التعليمية بالمتاحف المصرية كمجسم حي يساعد الأطفال في التعرف على المستنسخ الأثري عن قرب ولمسه بأيديهم لمعرفة المواد المستخدمة في صناعة الأثر وشكله وطريقة صناعته.