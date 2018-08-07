تسجيل
20:06 07 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    أمير الكويت

    إيران توجه دعوة إلى أمير الكويت

    © REUTERS / Stephanie McGehee
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وجهت إيران دعوة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، التي من المقرر أن تحتضنها طهران بين 13 و15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عبر سفيرها في الكويت علي رضا عنايتي.

    وبحسب وكالة "أنباء فارس"، أوضح السفير عنايتي، أن العلاقات السیاسیة والاقتصادية بين إيران والكويت طبيعية واعتیادیة، حيث تجري الاستشارات بين البلدين على مختلف المستويات، وهناك دعوات متبادلة وتعاون إقليمي ودولي، وبعد فترة تستضيف إيران منتدى حوار التعاون الآسيوي، ووجهت دعوة إلى أمير الكويت لزيارة البلاد وحضور فعاليات المنتدى.

    مدينة الكويت، الكويت
    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    الكويت ترفض التدخل في شؤون الدول وتأمل أن تتجاوز السعودية وكندا الخلاف

    وحول التصريحات المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز بسبب الضغوط الأميركية بفرض "عقوبات" على إيران ومنع صادراتها من النفط، أوضح السفير أن الرئيس حسن روحاني نفى هذا الأمر، وقال نحن نبحث عن الأمن والاستقرار في الإقليم، ونتمنى أن يستتب الأمن والأمان في المنطقة، ولا نريد أن يتحرش الآخرون بنا على بعد آلاف الكيلومترات، عليهم أن يتركوا الإقليم يعيش بحاله، ولو نتحدث عن تحالف ما فلنتحدث عن تحالف اقتصادي أو تجاري واستثماري.

    وحول إذا ما نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بوقف صادرات النفط الإيرانية، فما خيارات طهران أكد السفير عنايتي، أن هذا الأمر بحثته الأوساط المعنية في إيران، حيث طرحت بعض الحلول كأن يكون تسويق النفط الإيراني من خلال القطاع الخاص.

     وبشأن الأزمة اليمنية بين السفير الإيراني أن استمرار الوضع في اليمن على الوتيرة نفسها مؤسف جدا، لكن لو تتغير البوصلة باتجاه الحوار، فبالتأكيد ستتغير الأمور إلى الأفضل، لأن وقف إطلاق النار اليوم أفضل بكثير من الغد، فهو سيعود بالنفع على الإقليم بشكل عام.

    وتابع، "لو اتفقت الأطراف المعنية في الكويت حين تمت استضافتها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، لتحسن الوضع، ولقد أبرزت الكويت نيتها الحكيمة والسديدة بجمع الأطراف وإعطائهم الفرصة للحوار من دون سقف زمني محدد، كما نريد نحن أيضا أن يكون هناك حل سياسي يرضي جميع الأطراف.

    انظر أيضا:

    رسميا... إيران تصدر بيانا بشأن "شحنة قطع الصواريخ في مطار بريطاني"
    العبادي: نحن ضد فرض عقوبات على إيران وتجربة العراق أضعفت البلد والشعب
    العقوبات الأمريكية ضد إيران تدخل حيز التنفيذ... الرياض توقف الرحلات الجوية إلى تورونتو... مصير الورقة المصرية للمصالحة بين فتح وحماس
    اليابان تبحث الآثار السلبية لفرض العقوبات الأمريكية على إيران
    الخارجية الروسية: ندين أية عقوبات أحادية ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن
    باحث: إيران ماضية في تحقيق أهدافها رغم العقوبات الأمريكية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران اليوم, الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, الكويت, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مدينة الملاهي Ferrari World في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
    أكثر الحدائق الترفيهية ذهولا في العالم
    تدهور العلاقات الكندية السعودية
    تموت العلاقات وتعيش الخلافات
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك