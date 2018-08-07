أشاد بالقيادة السعودية... الأردن يعلق على أزمة المملكة مع كندا

علق الأردن على موقف المملكة العربية السعودية، من كندا، بعد التصعيد الأخير من قبل المملكة.

وقال الأردن إنه يقف إلى جانب المملكة العربية السعودية و"حقها في تنفيذ قوانينها وأنظمتها"، حسب صحيفة "الرأي" الأردنية.

© REUTERS / Saudi Press Agency اجتماع برئاسة الملك... السعودية تكشف ملابسات احتجاز النشطاء

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، جمانة غنيمات، رفض الأردن أي تدخل في شؤون المملكة الداخلية.

وتابع "موقف المملكة الثابت تجاه العلاقات الإقليمية والدولية التي يجب أن تحترم سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وشدد الوزير على "حق السعودية السيادي في حماية أمنها الوطني".

وأشاد وزير الإعلام الأردني، بالخطوات التي تقوم بها القيادة السعودية لتحقيق تطلعات الشعب السعودي.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق أن المملكة، استدعت سفيرها في ‫كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وانتقدت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية السعودية بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا، مشيرة إلى أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومناف للحقيقة.