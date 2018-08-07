القوات اليمنية المدعومة من التحالف تعلن مقتل 130 من "أنصار الله" خلال أسبوع

القاهرة — سبوتنيك. وجاء في موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر": "أن أكثر من 130 قتيلاً ومئات الجرحى من عناصر الميليشيا الحوثية سقطوا خلال معارك ضارية وضربات مقاتلات التحالف العربي، خلال الأسبوع الماضي في جبهات الساحل الغربي".
مؤكداً "تمشيط أطراف مديرية الدريهمي، وتنفيذ التفاف على مركز المديرية لمحاصرة الميليشيا الحوثية التي اتخذت من المواطنين ومنازلهم دروعا بشرية".
من جهة أخرى، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" أن مسلحي الجماعة أعطبوا في كمين بعبوة ناسفة مدرعة لقوات التحالف العربي والقوات المشتركة في الطريق الساحلي بمنطقة الفازة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وأضافت أن مدفعية "أنصار الله" نفذت قصفاً على تجمعات لقوات التحالف والقوات الحكومية في مديرية التحيتا، أوقع قتلى في صفوفهم".
يشار إلى تصاعد المعارك في محافظة الحديدة غرب اليمن عقب إعلان القوات الحكومية في 13 يونيو/حزيران الماضي، عملية "النصر الذهبي" لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة جماعة "أنصار الله".
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