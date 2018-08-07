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21:22 07 أغسطس/ أب 2018
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    أنصار الله

    القوات اليمنية المدعومة من التحالف تعلن مقتل 130 من "أنصار الله" خلال أسبوع

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
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    أعلنت القوات الحكومية اليمنية المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن مقتل وإصابة المئات من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمعارك الأسبوع الماضي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

    القاهرة — سبوتنيك. وجاء في موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر": "أن أكثر من 130 قتيلاً ومئات الجرحى من عناصر الميليشيا الحوثية سقطوا خلال معارك ضارية وضربات مقاتلات التحالف العربي، خلال الأسبوع الماضي في جبهات الساحل الغربي".

    مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
    إسقاط الطائرة السادسة لـ"أنصار الله" جنوب غربي اليمن
    وأشار إلى "أن بين قتلى الميليشيا الحوثية عدداً من المشرفين والقيادات الميدانية البارزة، خلال المعارك التي سيطرت خلالها القوات بإسناد من مقاتلات التحالف على عدد من المزارع بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة".

    مؤكداً "تمشيط أطراف مديرية الدريهمي، وتنفيذ التفاف على مركز المديرية لمحاصرة الميليشيا الحوثية التي اتخذت من المواطنين ومنازلهم دروعا بشرية".

    من جهة أخرى، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" أن مسلحي الجماعة أعطبوا في كمين بعبوة ناسفة مدرعة لقوات التحالف العربي والقوات المشتركة في الطريق الساحلي بمنطقة الفازة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

    وأضافت أن مدفعية "أنصار الله" نفذت قصفاً على تجمعات لقوات التحالف والقوات الحكومية في مديرية التحيتا، أوقع قتلى في صفوفهم".

    يشار إلى تصاعد المعارك في محافظة الحديدة غرب اليمن عقب إعلان القوات الحكومية في 13 يونيو/حزيران الماضي، عملية "النصر الذهبي" لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة جماعة "أنصار الله".    

    انظر أيضا:

    إسقاط الطائرة السادسة لـ"أنصار الله" جنوب غربي اليمن
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    الكلمات الدلالية:
    السيطرة على الحديدة, الصراع في اليمن, قوات هادي, اليمن
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