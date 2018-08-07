مركز المصالحة: المسلحون يعتقلون عشرات المعارضين السوريين شمال البلاد

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، ألكسي تسيغانكوف، أنه تم اعتقال عشرات المعارضين السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة في محافظتي إدلب وحماة.

موسكو — سبوتنيك. وقال قائد مركز المصالحة: "بحسب المعلومات التي وصلت لمركز المصالحة الروسي.. قام زعماء مجموعات "هيئة تحرير الشام" و"جبهة تحرير سوريا" باعتقال العشرات من ممثلي المعارضة السورية في محافظتي إدلب وحماة".

© Sputnik . basel shartouh غليان مستمر على تخوم إدلب وراجمات الجيش السوري تدمر مواقع "النصرة" شمالي حماة

وأكد أن زعماء المجموعات المتطرفة يحاولون عبر ذلك "عرقلة عملية تسوية الوضع وتقويض إمكانيات إجراء مفاوضات السلام بين أطراف النزاع حول تسوية الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

يتبع…