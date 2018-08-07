بتوجيه من الملك سلمان... السعودية ترحب بالحجاج القطريين وتخصص مواقع إلكتروينة لهم

جددت السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريّين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام وتمكينهم من أداء فريضة الحج رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم لتسجيل بياناتهم لموسم الحج، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

دبي — سبوتنيك. من جانبها أكدت وزارة الحج والعمرة على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على "تمكين المواطنين القطريين من القدوم إلى المملكة واستكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة".

© REUTERS / SUHAIB SALEM تصريحات مفاجئة من الديوان الملكي بشأن الحجاج القطريين

وأشارت إلى أن "قدوم الحجاج القطريين يكون عن طريق أيٍّ من شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وأنه بإمكان القطريين المقيمين في المملكة إقامة نظامية تسجيل طلباتهم لأداء مناسك الحج من داخل المملكة في الرابط الذي خصصته الوزارة للأشقاء القطريين".

وقطعت الرياض والمنامة وأبوظبي والقاهرة علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وفرضت عليها عقوبات تجارية واقتصادية، ووضعت الدول العربية الأربع 13 شرطاً أمام قيادة قطر لتنفيذها من أجل عودة العلاقات، غير أن الأخيرة رفضت الشروط واعتبرتها تدخلاً في سيادتها الوطنية.