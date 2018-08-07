"أنصار الله" تصد هجوما لقوات هادي في جيزان وتقصفها بـ"زلزال1"

تجددت المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن قوات الرئيس هادي نفذت اليوم الثلاثاء، زحفاً باتجاه مواقع يسيطر عليها مسلحو "أنصار الله" قبالة جبلي دخان والدود في جيزان.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH القوات اليمنية المدعومة من التحالف تعلن مقتل 130 من "أنصار الله" خلال أسبوع

ووفقاً للمصدر، تمكن مسلحو "أنصار الله" من إحباط محاولة تقدم لقوات الرئيس هادي عقب مواجهات عنيفة شن خلالها طيران التحالف 15 غارة على مواقع لـ "أنصار الله" في محيط جبلي الدود ودخان.

مؤكداً وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات الرئيس هادي، بينهم من سقط بقصف مسلحي "أنصار الله" تجمعاً للمهاجمين بصاروخ محلي الصنع نوع "زلزال 1" مداه 3 كيلومترات.

وأشار إلى مقتل وإصابة خمسة جنود من قوات هادي بعمليات قنص لمسلحي "أنصار الله" شرق جبل الدود.

وفي جيزان أيضاً، أعطبت مدفعية "أنصار الله" آلية عسكرية قبالة جبل قيس، كما قصفت تجمعين عسكريين سعوديين في موقعي المعريضة ومشعل، حسب المصدر.