مركز المصالحة الروسي: مسلحو إدلب ينتهكون نظام وقف إطلاق النار

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي أليكسي تسيغانكوف، أن مركز المصالحة في سوريا وثق إطلاق نار على بلدتين في محافظة اللاذقية ومنطقتين في حلب خلال اليوم الماضي.

© Sputnik . basel shartouh غليان مستمر على تخوم إدلب وراجمات الجيش السوري تدمر مواقع "النصرة" شمالي حماة

موسكو — سبوتنيك . وقال تسيغانكوف في مؤتمر صحفي: "على الرغم من نظام وقف الأعمال القتالية، ما زالت تسجل الانتهاكات من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية، التي تعمل في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وهكذا، تم خلال يوم تسجيل قصف لبلدات صفسار (مرتين) وماموخيا (ثلاث مرات) في محافظة اللاذقية، وكذلك في منطقتي الشهباء والزهراء (ثلاث مرات) في مدينة حلب.

وأضاف تسيغانكوف: "وأشير بشكل خاص، إلى أن المسلحين يقومون بقصف عشوائي للمناطق السكنية خاصة في الليل، وهو أمر محفوف بالخسائر الكبيرة بين السكان".

وأشار ممثل المركز، إلى أنه خلال اليوم الفائت، "من حسن الحظ فقط لم يصب أحد من المدنيين".