اجتماع اللجنة السودانية المصرية المشتركة لكبار المسؤلين في القاهرة

وجاء اجتماع اللجنة لبحث عمل الجان المشتركة بين البلدين في مجالات السياسة والنقل والزراعة والأغذية والتعليم والخدمات؛ تمهيدا لرفع تقريرها للوزراء في اجتماعهم نهاية الشهر الجاري.

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وصرح وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم، في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيسين البشير والسيسي خلال زيارة الرئيس المصري إلى السودان مؤخرا.

وأشار إلى أن انعقاد اللجان يشكل سانحة للاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون المشترك؛ لأنها تحظى بدعم إرادة سياسية عليا، مشددا على ضرورة الوصول إلى مشروعات كبرى بين البلدين في مجالات البني التحتية والنقل النهري والأغذية والزراعة، وكذلك الجوانب الثقافية والاجتماعية لتحقق أكبر منفعة للشعبين الشقيقين، خاصة و"أننا نواجه تحديات اقليمية ودولية تستدعي هذا النوع من التعاون لبناء علاقة استراتيجية".

وأوضح وكيل الخارجية أهمية تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات بين البلدين والتي تبلغ مائة مذكرة تم التوصل لها عبر ٣٩ لجنة وزارية، مشيرا إلى أهمية اشراك القطاع الخاص في تلك المشروعات لتحقيق الفائدة المروجة.

ومن المقرر أن يتم التوقيع علي وقائع ومقررات اجتماع اللجنة وإصدار بيان بها بوزارة الخارجية المصرية غدا.