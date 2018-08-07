مقتل انتحاريين بانفجار عبوة ناسفة في دراجتهما باليمن

© AP Photo / Hani Mohammed إسقاط الطائرة السادسة لـ"أنصار الله" جنوب غربي اليمن

القاهرة — سبوتنيك . ووفقاً لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، فإن عبوة ناسفة انفجرت اليوم الثلاثاء، بدراجة نارية على متنها انتحاريان أثناء تواجدهما في سوق منطقة قرين الفهد في مديرية قعطبة غرب الضالع، ما أسفر عن مقتلهما وطفل.

وأشار إلى أن الانتحاريين كانا يخططان لاستهداف آلية قيادي في المقاومة الشعبية بجبهة حمك.

يذكر، أن محافظات اليمن تشهد عمليات اغتيال طاولت رجال دين وخطباء مساجد وضباطاً في الجيش والأمن اليمني، وهجمات انتحارية تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي عدداً منها ونشر صوراً لتنفيذها.