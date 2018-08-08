هل موافقة السعودية على افتتاح مكتب يدير المصالح الإيرانية لديها، يعتبر خطوة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين؟

نعم 39.0% (78)

لا 61.0% (122) صوتوا: 200 جميع استطلاعات الرأي نعم

لا جميع استطلاعات الرأي