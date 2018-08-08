"أنصار الله" يعلنون استهداف تجمعات لقوات التحالف بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليوم الثلاثاء، استهداف تجمعات لقوات التحالف العربي والقوات الحكومية المشتركة، في الساحل الغربي لليمن، بصاروخ باليستي قصير المدى.