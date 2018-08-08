للمرة الثانية في أقل من ساعتين... "أنصار الله" يقصفون معسكرا للتحالف بصاروخ باليستي

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" يعلنون استهداف تجمعات لقوات التحالف بصاروخ باليستي

القاهرة — سبوتنيك . وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً قصير المدى على معسكر مستحدث لقوات التحالف في محافظة مأرب.

ويعد الاستهداف الصاروخي هو الثاني خلال أقل من ساعتين، حيث أطلقت جماعة أنصار الله صاروخاً باليستياً قصير المدى على تجمعات لقوات التحالف العربي والقوات الحكومية المشتركة في الساحل الغربي لليمن.