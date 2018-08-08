في تطور سريع للأزمة... قرار جديد من السعودية ضد كندا

أعلن الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة وكندا، الدكتور فهد بن إبراهيم التميمي، اليوم الأربعاء، أن الملحقية أوقفت برامج علاج المرضى السعوديين في كندا وتعمل على نقلهم إلى مستشفيات خارجها، وذلك وسط خلاف دبلوماسي متصاعد بين البلدين.

© AP Photo / Saudi Press Agency طلاب سعوديون يوجهون رسالة للملك سلمان من كندا (فيديو)

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية ( واس )، قال الملحق الصحي السعودي فهد التميمي في تصريح صحفي، إن الملحقية "أوقفت جميع برامج العلاج في كندا وتعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا تنفيذا لتوجيه المقام السامي الكريم".

وأوضح، أن "الملحقية تسعى لضمان سلامة المرضى السعوديين الذين يتلقون علاجهم في كندا مع مرافقيهم، وإكمال علاجهم في أماكن أخرى".

كانت الحكومة السعودية قد استدعت، يوم الأحد الماضي، سفيرها في أوتاوا ومنعت سفير كندا من العودة إلى الرياض وفرضت حظرا على التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة، منددة بكندا لحثها على الإفراج عن نشطاء حقوقيين. واتهمت الرياض أوتاوا بالتدخل في شؤونها الداخلية".