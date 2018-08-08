توجيه جديد من الملك سلمان بشأن الأزمة مع كندا

وسط أجواء التصعيد والخلافات، أعلنت الخارجية السعودية عن صدور توجيه جديد من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، بشأن خلافاتها الدبلوماسية مع كندا.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن تشكيل الوزارة غرفتي عمليات في السفارة السعودية لدى كندا ومقر الخارجية السعودية في الرياض.

© AP Photo / Christophe Ena خطة جديدة لـ"محمد بن سلمان"... شبكة تتحدث عن "السر" وراء الخلاف السعودي الكندي

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن بيان الخارجية، بأن: "المملكة تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".

وأضاف البيان، بأن "وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية أطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً".

وتابع البيان: "لتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها، وعليه فإن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال ال (24) ساعة القادمة".

بتوجيهات ومتابعة من سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين وسيدي سمو #ولي_العهد تتشرف وزارة الخارجية بالقيام بواجبها في رعاية شؤون السعوديين في #كندا بعد الاجراءات المتخذة من خلال غرفتي عمليات تعملان على مدار الساعة في سفارة المملكة لدى كندا وبمقر الوزارة في الرياض. — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) August 7, 2018

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وقال الجبير في تغريدات على حسابه الشخصي وحساب وزارة الخارجية السعودية عن تشكيل الوزارة غرفتي عمليات تنشطان على مدار الساعة لرعاية شؤون السعوديين في كندا.

وتابع: "‏بتوجيهات ومتابعة من سيدي ‎خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ‎ولي العهد، تتشرف وزارة الخارجية بالقيام بواجبها في رعاية شؤون السعوديين في ‎كندا بعد الإجراءات المتخذة من خلال غرفتَيْ عمليات، تعملان على مدار الساعة في سفارة السعودية لدى كندا، وبمقر الوزارة في الرياض".

بتوجيه من وزير الخارجية #عادل_الجبير غرفة عمليات لمتابعة شؤون السعوديين في #كندا ترتبط بغرفة عمليات رئيسة في الرياض بعد الاجراءات المتخذة pic.twitter.com/YD5IQQjU9s — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 7, 2018

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وأشار الجبير إلى أن الخارجية السعودية حريصة على تقديم ما بوسعها للقيام بواجبها في رعاية شؤون السعوديين بالخارج، مضيفا "المواطن السعودي دوما هو محور اهتمام حكومة بلاده أينما كان".

كما نشرت الخارجية السعودية أرقام هواتف وبريد إلكتروني للتواصل مع السعوديين المقيمين في كندا.