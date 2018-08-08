أميرة قطرية تتعرض للسرقة في باريس

وتفيد التفاصيل التي تم الإعلان عنها مؤخرا، بأن الأميرة دخلت المستشفى يوم 11 حزيران/يونيو، وبعد يومين من إقامتها تقدمت بشكوى حول سرقة ممتلكات شخصية من غرفتها، ومن بين المقتنيات المفقودة ، حقيبة وهاتف محمول وجهاز كمبيوتر وجواز سفر وشهادة دبلوماسية بالإضافة لمبلغ من المال وبطاقات ائتمان ومفاتيح للشقق. بشكل عام تقدر السرقة بـ 51 ألف يورو، بحسب ما نقلته صحيفة "بوينت".

© AFP 2018 / Stringer شقيق أمير قطر يرد على "المفاجأة الكبرى"

وأضافت الصحيفة بأن الأميرة رفعت دعوى قضائية ضد المستشفى للحصول على تعويض مادي ومعنوي.

ورصدت كاميرات المراقبة دخول امرأة غريبة لغرفة الأميرة، واتهمت الأميرة نظام الأمن في المستشفى بالتقصير في حفظ سلامة المراجعين. بينما تبحث الشرطة على المشتبه بها.

وفي العام 2016، أفادت الشرطة الفرنسية بأن سيدتين قطريتين تعرضتا لعملية سطو على الطريق السريع المؤدي إلى العاصمة باريس بعد وصولهما إلى مطار لوبورجيه.