رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية: نطالب الحكومة بإجراء لقاء مع المعارضة

أعلن رئيس منصة موسكو قدري جميل، اليوم الأربعاء، أن رأي منصة موسكو هو تغيير الدستور السوري، مشيرا إلى أن "الإخوان المسلمون" انسحبوا من اللجنة الدستورية.

موسكو —سبوتنيك.وقال جميل في مؤتمر صحفي في المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" ردا على سؤال بهذا الشأن": "رأينا في منصة موسكو للمعارضة هو تغيير الدستور".

© Sputnik . Michael Voskresensky وفد المعارضة السورية: نريد توفير بيئة كريمة وآمنة بالتوازي مع العملية السياسية

وأشار جميل إلى أن "الإخوان المسلمون أعلنوا الانسحاب من اللجنة الدستورية وهم أقلية في هيئة التفاوض".

ولفت جميل فيما يخص مسألة عودة اللاجئين إلى سوريا إلى أنه "موقفنا الرسمي من موضوع اللاجئين بأنه لا يجب على الغرب أن يستخدم هذا الموضوع لمنع الحل السياسي"، وطالب جميل الحكومة السورية بإجراء لقاء مباشر مع جميع أطراف المعارضة.

واعتبر جميل أن هيئة التفاوض السورية المعارضة أصبحت أكثر عقلانية واعتدالا في طموحاتها ومواقفها.