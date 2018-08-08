رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية: نطالب الحكومة بإجراء لقاء مع المعارضة

موسكو —سبوتنيك.وقال جميل في مؤتمر صحفي في المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" ردا على سؤال بهذا الشأن": "رأينا في منصة موسكو للمعارضة هو تغيير الدستور".
ولفت جميل فيما يخص مسألة عودة اللاجئين إلى سوريا إلى أنه "موقفنا الرسمي من موضوع اللاجئين بأنه لا يجب على الغرب أن يستخدم هذا الموضوع لمنع الحل السياسي"، وطالب جميل الحكومة السورية بإجراء لقاء مباشر مع جميع أطراف المعارضة.
واعتبر جميل أن هيئة التفاوض السورية المعارضة أصبحت أكثر عقلانية واعتدالا في طموحاتها ومواقفها.
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