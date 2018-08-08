950 ألف حاج وصلوا إلى السعودية

المديرية العامة لـ #الجوازات: أكثر من 950 ألف حاج يصلون إلى المملكة من الخارج حتى يوم أمس، منهم 928.043 حاجاً عن طريق الجو، و 40.734 حاجاً عن طريق البر ، و 9.382 حاجاً عبر البحر.https://t.co/Van0hONLH9#حج1439هـ#hajj2018#واس pic.twitter.com/okf6ZIMExt