950 ألف حاج وصلوا إلى السعودية

وبلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانىء الجوية والبرية والبحرية حتى أمس 978.159 حاجا، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وزاد عدد الحجاج بنسبة بلغت 7 % "61.505 حاج"، لنفس الفترة من العام الماضي.
المديرية العامة لـ #الجوازات: أكثر من 950 ألف حاج يصلون إلى المملكة من الخارج حتى يوم أمس، منهم 928.043 حاجاً عن طريق الجو، و 40.734 حاجاً عن طريق البر ، و 9.382 حاجاً عبر البحر.https://t.co/Van0hONLH9#حج1439هـ#hajj2018#واس pic.twitter.com/okf6ZIMExt— واس (@spagov) August 8, 2018
وقالت المديرية العامة للجوازات إن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 928.043 حاج، وعن طريق البر 40.734 حاج، وعبر البحر 9.382 حاج.
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