وزير دفاع قطر في مهمة عسكرية... أين العطية ولماذا ظهر هناك (صورة)

أقلعت طائرة قطرية تحمل خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، ووزير الدولة لشؤون الدفاع، في مهمة عسكرية.

العطية في معسكر "بوتمير" التابع لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بجمهورية البوسنة والهرسك، يرافقه محمد علي المري القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر لدى سراييفو، وفقا لصحيفة الراية القطرية.

والتقى الوزير القطري مع عدد من المسؤولين في المعسكر، حيث استمع منهم إلى شرح عما يقدمه المعسكر من برامج تدريبة، كما ناقش معهم أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، قالت في مقابلة مع صحيفة "الشرق" القطرية، على هامش مشاركتها في اجتماعات "الناتو" أن "قطر عضو مهم مشارك في حلف الناتو.

وتابعت: "ما زال التحالف يدرس توطيد العلاقات العسكرية والدفاعية والتسليحية بشكل أكبر مع الدوحة لتقوية صفوف التحالف وزيادة مهاراته وخبراته، لاسيما أن القوات القطرية هي القوات العربية الوحيدة المتناغمة بشكل كبير مع القوات المتنوعة المكونة للتحالف خاصة "التركية والفرنسية والألمانية والأمريكية" كونها شريكا منذ أكثر من ثلاث سنوات بشكل أساسي في الكثير من الجبهات، وهو ما أكسب القوات القطرية خبرات مهمة تجعلها عضوا ناجعا في الفريق المكلف بتطهير جنوب غرب آسيا من الإرهاب".