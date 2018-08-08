العراق يبحث مع الأمم المتحدة جرائم "داعش"

بحث العراق مع فريق أممي، اليوم الأربعاء، آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2379) لسنة 2017، المتعلق بجرائم تنظيم "داعش" الإرهابي.

بغداد-سبوتنيك. وذكر بيان للمتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، عبد الستار البيرقدار، صدر اليوم، أن رئيس المجلس القاضي فائق زيدان،

استقبل المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق الدولي بشأن جرائم "داعش"، كريم خان، والوفد المرافق له حيث "بحث الجانبان جرائم "داعش" في العراق".

وأضاف البيان أن" السيد كريم خان ترأس الوفد الدولي المتخصص بشأن جرائم التنظيم الإرهابي "داعش"، وبحث الجانبان آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم(2379) لسنة 2017 "،

وتابع: "كما تركزت المباحثات بين الجانبين على تنسيق العمل من أجل تعاون الجهات القضائية في جمهورية العراق مع فريق التحقيق الدولي بكل ما يتعلق بالجرائم التي اقترفتها الجماعات الإرهابية".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، القرار رقم 2379 حول محاسبة تنظيم "داعش" الإرهابي عن الجرائم التي ارتكبها في العراق، بما في ذلك والتي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.