بعد الإعلان عن حدث مرتقب... تصريحات عسكرية سودانية بشأن مصر

تحدث وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، عن الأمن القومي للسودان وعلاقة بلاده مع مصر، تزامنا مع الإعلان عن حدث مرتقب.

قال وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، إن الأمن القومي للسودان ومصر لا ينفصل عن بعضه ويعد أمنا للأمة بأسرها.

وشدد الوزير السوداني خلال لقائه رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد حجازي، والوفد المرافق له، أمس الثلاثاء، على أهمية تطوير العلاقة بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها المصرية في المجالات كافة، لمجابهة المهددات الأمنية والتحديات المشتركة، داعيا إلى أن يكون الاتصال المباشر بين القيادات في البلدين ديدن العلاقة، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

© AFP 2018 / Ashraf Shazly تزامنا مع زيارة عسكرية رفيعة... هذا ما يحدث بين مصر والسودان قريبا

بدوره أكد الفريق حجازي أهمية تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة في البلدين، وقال إنهم جاؤوا بروح منفتحة، مبينا أنه تمت مناقشة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطابقت وجهات النظر حول رؤية استراتيجية تحقق مصالح البلدين الشقيقين.

وتأتي زيارة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية للخرطوم، في إطار اجتماعات اللجنة العسكرية بين البلدين التي بدأت الأحد الماضي على مستوى الخبراء ثم اختتمت على مستوى رؤساء أركان القوات في البلدين.

ويتزامن ذلك مع ما أعلنه السفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الخرطوم، خلال لقاء مع أحمد بلال عثمان، نائب رئيس مجلس الوزراء السوداني.

ذكرت وكالة السودان الرسمية للأنباء، أن شلتوت استعرض مع وزير الإعلام السبل والآليات الكفيلة بتفعيل العمل الإعلامي المشترك بين القاهرة والخرطوم، مشيرا إلى الانتهاء من صياغة ميثاق شرف إعلامي سيتم التوقيع عليه قريبا.