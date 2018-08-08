السعودية تعلن تفاصيل جديدة في الأزمة مع كندا

أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، تفاصيل جديدة حول الأزمة بين المملكة العربية السعودية وكندا.

وقال الجبير إن الأزمة بدأت حين غردت وزيرة الخارجية الكندية وطلبت الإفراج الفوري لموقوفين سعوديين.

وأضاف أن الأمر "لا يتعلق بحقوق الإنسان أو بأمور حقوقيين وإنما يتعلق بأمن الدولة".

#الجبير: الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان أو بأمور حقوقيين وإنما يتعلق بأمن الدولة — جريدة الرياض (@AlRiyadh) August 8, 2018

​وأوضح الجبير أنه على كندا أن تفهم أن ما قامت به غير مقبول على المملكة والدول العربية.

وأشار الجبير إلى أن "المملكة العربية السعودية لا تقبل الإملاءات ولا التدخل في شؤونها الداخلية".

وأكد أن السعودية قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حريصة جدا على المواطنين السعوديين ولم ولن تبخل بتقديم المساعدات لهم في كل المجالات.

وقال الجبير إنه جار العمل على نقل الطلاب المبتعثين والمرضى من كندا، وإنه "تم تشكيل غرفتي عمليات في السفارة السعودية لدى كندا وفي وزارة الخارجية لمراعاة مصالح السعوديين المتضررين في كندا ولتقديم المساعدة لهم في كل المجالات".

#عادل_الجبير: بتوجيهات خادم الحرمين تم تشكيل غرفتي عمليات في السفارة السعودية لدى #كندا وفي وزارة الخارجية لمراعاة مصالح السعوديين المتضررين في كندا ولتقديم المساعدة لهم في كل المجالات — جريدة الرياض (@AlRiyadh) August 8, 2018

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق أن المملكة، استدعت سفيرها في ‫كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وانتقدت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية السعودية بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا، مشيرة إلى أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومناف للحقيقة.