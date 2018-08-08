إسرائيل تعلن إحياء "مطربة إسرائيلية" حفلا في مصر... والمطربة ترد

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أن مطربة إسرائيلية عربية ستحيي حفلا في مصر، ضمن مهرجان القلعة.

وأشارت صفحة "إسرائيل بالعربي" الرسمية على موقع "تويتر" إلى أن "المطربة العربية الإسرائيلية، دلال أبو آمنة، ستحيي غدا الخميس حفلا في دار الأوبرا المصرية برعاية وزارة الثقافة".

© Photo / Ministry of Culture بحضور 5 آلاف مشاهد... افتتاح الدورة الـ 27 لمهرجان القلعة الدولي في القاهرة (صور)

وتابعت "آبو آمنة فنانة موهوبة وشهيرة في إسرائيل، ومحبوبة في الأوساط العربية واليهودية، وتتميز بقدرتها على غناء أغاني أم كلثوم".

وأتمت "نأمل أن نرى مزيدا من التعاون الثقافي مستقبلا".

وتعد الفنانة دلال أبو آمنة، 34 عاما، من "عرب 48"، حيث ولدت في مدينة الناصرة، واشتهرت بأداء أغاني التراث الفلسطيني والشامي.

تحيي المطربة العربية الإسرائيلية دلال أبو آمنة حفلا غدا الخميس في دار الأوبرا المصرية برعاية وزارة الثقافة. ابو آمنة فنانة موهوبة وشهيرة في إسرائيل ومحبوبة في الأوساط العربية واليهودية وتتميز بقدرتها على غناء أغاني أم كلثوم. نأمل ان نرى المزيد من التعاون الثقافي مستقبلا pic.twitter.com/aJAPz8ZD7j — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 8, 2018

وانطلق مهرجان "القلعة" 2 أغسطس/ آب، ويستمر حتى 17 أغسطس، ويتضمن 37 حفلا غنائيا بمشاركة عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي والعالم ومصر، بمشاركة 6 دول عربية وأجنبية، بجانب مصر هي: فلسطين وسوريا وتونس الصين والمكسيك وبنما"، بحسب ما ذكره الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية في بيان سابق حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

من جانبها، ردت المطربة دلال أبو آمنة، عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "جئنا إلى القاهرة، فلسطينيون صامدون على أرضنا، نحمل الهم الفلسطيني ونرفع الصوت الفلسطيني عاليا".

وتابعت قائلة "هذه هويتنا، وهذه قضيتنا، التي لن نتخلى عنها، شاء من شاء وأبى من أبى!".