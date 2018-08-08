بالفيديو... نيران الجيش السوري تحبط هجوما للنصرة في ريف اللاذقية الشمالي

أحبطت وحدات من الجيش السوري، أمس الثلاثاء، هجوما شنته "جبهة النصرة" بهدف السيطرة على قرية الصراف الاستراتيجية قرب الحدود التركية، بوابة للدخول نحو بلدة ربيعة الهامة والتي استعادها الجيش السوري قبل قرابة العامين في عمليات برية مدعومة بالطيران الروسي الحربي.

وأوضح مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك" أن نيران الجيش السوري الثقيلة منعت المسلحين من السيطرة على معبر الصراف الذي يعد طريقا هاما للوصول إلى عدد من القرى التابعة لبلدة ربيعة، وقد أسهمت كثافة الضربات المدفعية في إلحاق خسائر كبيرة بالمهاجمين الذين عادة ما يسلكون الحدود التركية في خروقاتهم.

وقال المصدر: إن التحصين والقواعد النارية المتنوعة التي يملكها الجيش السوري على طول الحدود التركية شمالا، وحتى الريف الشرقي المتصل بمحافظة إدلب، دعمت الكمائن المتقدمة المنتشرة قرب التلال التابعة لقرية الصراف، ومنعت المسلحين القادمين من بلدة الشحرورة ونوارة من التقدم.

وبين المصدر أن ما يجري من محاولات خرق لريف اللاذقية يعكس مدى تخوف المسلحين من فتح جبهة الشمال والتي ستكون مواقع الجيش السوري في ريف اللاذقية أحد بواباتها، إضافة لريفي حماة وحلب، أي أن الكماشة باتت تتسع حول عنق المقاتلين التركستانيتين والأوزبك الذين يستوطنون في ريف إدلب والذين يشكلون عصب وجود النصرة في الشمال.

© Sputnik . Morad Saeed الجيش السوري في ريف اللاذقية، سوريا

ويكثف الجيش السوري من نشاطه الاستطلاعي في المناطق الحدودية فيما يحشد المزيد من القوات في مناطق متفرقة على جبهات إدلب بغية الاستعداد لإطلاق إشارة البدء بعملية عسكرية لاستعادة سيطرة الدولة السورية على المحافظة.