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17:03 08 أغسطس/ أب 2018
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    جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني

    باسيل: ما نشر في بعض وسائل الإعلام يهدف لضرب عهد العماد عون

    © Sputnik . Iliya Pitalev
    العالم العربي
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    نفى وزير الخارجية اللبنانية، رئيس حزب "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، ما أوردته بعض وسائل الإعلام اللبنانية حول محاولة الرئيس اللبناني ميشال عون وباسيل عرقلة تشكيل الحكومة.

    بيروت — سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن مكتب باسيل، اليوم الأربعاء، "تصدر في الإعلام تصريحات ومقالات وتحليلات لا أساس لها من الصحة تنسب إلى رئيس التيار خططا حول معركة رئاسة الجمهورية، ومنها ما نشر اليوم في إطار حملة‏ مكشوفة المصدر والأهداف بهدف ضرب عهد العماد عون".

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    © AP Photo / Hussein Malla
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    وأضاف البيان "وتتركز هذه الأجواء الواهمة حول عرقلة تشكيل الحكومة وقيام حملة رئاسية وحصول انتخابات رئاسية مبكرة واتهام رئيس الجمهورية ورئيس التيار بها".

    وأكد باسيل، في سياق البيان، أن "هذه الحملات تهدف من خلال تسويقها وبالتالي من نتائجها إلى ضرب العهد وأذيته، وبالتالي لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية أو التيار ورئيسه بها إلا إذا وصلت الهلوسة السياسية بالبعض ‏إلى درجة اتهام الإنسان بإطلاق النار على نفسه، فيما يعلم الجميع أننا لسنا في مرحلة انتحار سياسي بل في مرحلة إنجاز سياسي".

    وتابع باسيل قائلا إن "الذين يقفون وراء الحملات المعادية للعهد من سياسيين وإعلاميين معروفة هويتهم السياسية وإفلاسهم الفكري، أما نحن سنكمل مسيرتنا الداعمة للعهد، ليس من أجل الرئيس عون فقط، بل من أجل لبنان وجميع اللبنانيين، إيمانا منا بأن عهد الرئيس عون يشكل فرصة استثنائية للبنان لن تتكرر ولن نسمح بتفويتها".

    وما زالت الخلافات السياسية على الحصص الوزارية تحول دون تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية التي يترأسها سعد الحريري، بانتهاء ولاية مجلس النواب السابق في منتصف أيار/ مايو الماضي، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في الشهر ذاته.

    وبرغم تكليف الحريري مجددا بتشكيل الحكومة في 24 أيار/ مايو، إلا أن العقد السياسية ما زالت عديدة، وهي تتمحور حول الحصص التي يفترض أن تنالها الأحزاب والقوى السياسية في الحكومة الجديدة، التي يتوقع أن تضم 30 وزيرا، بالإضافة إلى الوزارات التي يسعى كل طرف للحصول عليها.

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    الكلمات الدلالية:
    الحكومة اللبنانية, جبران باسيل, ميشال عون, لبنان
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