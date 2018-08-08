مصر تقوم بتغطية أحمال شبكة الكهرباء في ليبيا

بنغازي — سبوتنيك. وأكد خليفة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن "إدارة التحكم الجهوي تؤكد العجز المتوقع لهذا اليوم هو 250 ميغاوات، على امتداد المنطقة الشرقية"، مشيراً إلى أن "ساعات طرح الأحمال على المنطقة الشرقية ستبلغ خمس ساعات".
وأضاف أنه "يجب علي المواطن بأن يقوم بالترشيد في استهلاك الكهرباء وخصوصا في هذهِ الفترة التي تشهد فيها المنطقة الشرقية ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة"، مضيفاً أن "الشبكة الشرقية مفصولة عن الشبكة الغربية وستتم تغطية أحمال مدينة طبرق عن طريق الشبكة المصرية بحمل 60 ميغاوات".
وتشهد ليبيا هذه الأيام ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى أزمة أوضاع الشبكة الكهربائية غير المستقرة في المنطقة الشرقية حيث وصل انقطاع الكهرباء من 7 ساعات إلى 5 ساعات يومياً.
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