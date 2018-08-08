مصر تقوم بتغطية أحمال شبكة الكهرباء في ليبيا

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة، ربيع خليفة، أنه نتيجة انقطاع الكهرباء المستمر على المدن والمناطق الشرقية، ستتم تغطية أحمال مدينة طبرق عن طريق الشبكة المصرية بحمل 60 ميغاوات.

بنغازي — سبوتنيك. وأكد خليفة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن "إدارة التحكم الجهوي تؤكد العجز المتوقع لهذا اليوم هو 250 ميغاوات، على امتداد المنطقة الشرقية"، مشيراً إلى أن "ساعات طرح الأحمال على المنطقة الشرقية ستبلغ خمس ساعات".

© REUTERS / Lukas Barth "سيمنس" الألمانية تعود إلى ليبيا باتفاقات كهرباء

وأضاف أنه "يجب علي المواطن بأن يقوم بالترشيد في استهلاك الكهرباء وخصوصا في هذهِ الفترة التي تشهد فيها المنطقة الشرقية ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة"، مضيفاً أن "الشبكة الشرقية مفصولة عن الشبكة الغربية وستتم تغطية أحمال مدينة طبرق عن طريق الشبكة المصرية بحمل 60 ميغاوات".

وتشهد ليبيا هذه الأيام ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى أزمة أوضاع الشبكة الكهربائية غير المستقرة في المنطقة الشرقية حيث وصل انقطاع الكهرباء من 7 ساعات إلى 5 ساعات يومياً.