ممثل الأمم المتحدة في العراق: يجب الإسراع في عملية تشكيل الحكومة

قال ممثل الأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، إن الإقبال المنخفض من جانب الناخبين في الانتخابات البرلمانية العراقية يدل على استياء المواطنين من إدارة الحكومة للشأن العام، داعيا السياسيين للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.

© REUTERS / ALAA AL-MARJANI مفوضية الانتخابات العراقية: انتهاء عملية العد والفرز في محافظة الأنبار

القاهرة — سبوتنيك . وتابع في إفادته لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في العراق اليوم الأربعاء: "الإقبال المنخفض بشكل غير مسبوق على عملية التصويت خلال الانتخابات البرلمانية في 12 مايو/ أيار، حيث لم يشارك نحو 60 في المئة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، رسالة قوية لعدم الرضا عن الوضع الحالي في إدارة الشؤون العامة"، مشيرا إلى أن إعادة العد والفرز يدويا للأصوات في انتخابات البرلمان العراقي زادت من ثقة الناخبين في العملية الانتخابية".

ولفت كوبيتش إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي بذل جهودا كبيرة لتقديم حلول سريعة وملائمة للمطالب الشعبية المشروعة، مما خفف مؤقتا الأعباء، التي تواجه الأشخاص الذين يعيشون تحت ظروف شاقة".

وأضاف كوبيتش: "أحث القادة السياسيين على الاستماع إلى صوت الشعب، وتسريع عملية تشكيل حكومة وطنية غير طائفية تشمل الجميع، لها رئيس وزراء قوي ومتمكن، تعطي الأولوية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".