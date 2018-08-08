روسيا تحشد جهودا دولية بهدف تسهيل عودة اللاجئين السوريين

صرح ممثل وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي بورتسيف، اليوم الأربعاء، بأن الدبلوماسيين الروس يعملون على حشد الجهود الدولية من أجل تسهيل عودة اللاجئين السوريين، بما في ذلك ومن خلال بعثاتها لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

موسكو — سبوتنيك. وقال بورتسيف خلال اجتماع مقر التنسيق المشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، المعني بعودة اللاجئين إلى سوريا: "تعمل المؤسسات الدبلوماسية الروسية، بما في ذلك ومن خلال بعثات روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على حشد الجهود الدولية الرامية إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم".

© Sputnik . Zahraa Hussein EL Amir موسكو: دول أوروبية مستعدة للمشاركة في مشاورات حول اللاجئين السوريين

ووفقاً لبورتسيف، فقد التقى ممثل عن السفارة الروسية لدى سورية بنائب وزير الخارجية أيمن سوسان، في الثاني من آب/ أغسطس في دمشق، "وعرض عليه خطة التعاون بين الجانب السوري ومقر التنسيق المشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين. المعني بعودة اللاجئين. ووفقاً للدبلوماسي السوري، فإن تطوير مثل هذه الخطة سيتطلب بعض الوقت لتنسيقه مع القيادة السورية. وأن اقتراحنا بأن يقدم الجانب السوري تقارير يومية عن العمل المنجز سيؤخذ بعين الاعتبار".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، 18 تموز/ يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة. وأكدت الدفاع الروسية أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.