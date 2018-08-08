السعودية تطلق تطبيقا على الهواتف لمراقبة المساجد... تعرف على مهامه

تعتزم المملكة العربية السعودية، إطلاق تطبيق إلكتروني جديد، يتم من خلاله مراقبة المساجد.

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف آل الشيخ، إن الوزارة بصدد إصدار تطبيق يتم خلاله مراقبة المساجد، موضحا أنه يحسب مدة الصلاة وخطبة الخطيب بالدقيقة والثانية، وفقا لصحيفة "الوطن" السعودية.

وحول الدعاة المتعاونين من خارج الوزارة، أوضح آل الشيخ أنه سيستفاد منهم بشرط ألا يكونوا ممن تلوثوا بالفكر الخارجي أو الحزبي أو الإخواني.

وأكد أن المنابر منابر خير وإصلاح، وليست منابر تشهير وتخويف وتأديب، ولا تأجيج أو تجريح، ولن يسمح ببناء أي مساجد ما لم يوقف عليه وقف يدر عليه المال الكافي.

وشدد عبد اللطيف آل الشيخ، على أهمية وضرورة انضباطية ميدان الدعوة، وأن الوزارة تسير في خطين متوازيين: خط العناية بالمساجد، وخط الاهتمام بالدعوة.

وقال "إن الدعوة ليست ميدانا للعبث بعقول الناس، وتدمير أفكارهم وتفريق جمعهم، والاستهانة بأمنهم واستقرارهم، أو المساس بأمن واستقرار هذه البلاد المباركة".

ويأتي تطبيق "تقييم الخطبة"، بعد أيام من إطلاق تطبيق آخر للهاتف الذكي، يستطيع من خلاله المواطنون السعوديون تقييم أي خدمة حكومية، بدءا من الرعاية الصحية وصولا للأمور الرياضية والترفيهية، بحسب صحيفة "سبق" الإلكترونية.