مقتل 10 من تنظيم "داعش" غرب الرمادي في العراق

أعلن قائد الفرقة السابعة اللواء الركن نومان الزوبعي، اليوم الأربعاء مقتل 10 عناصر من تنظيم "داعش".

استهدفت حملة أمنية كهفا لتنظيم "داعش" غرب مدينة الرمادي، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وأكد الزوبعي أن القوات الأمنية وبمساندة طيران الجيش تمكنت من "استهدفت أحد كهوف عصابات داعش الإجرامية في منطقة صحراء قضاء راوة غرب مدينة الرمادي، ما أدى إلى مقتل 10 عناصر داعش".

العراق: مروحيات الجيش والتحالف الدولي تقتل 10دواعش https://t.co/eTaGFRkhhk pic.twitter.com/gFnpMgJaYQ — اخبار الامارات UAE NEWS (@newsemaratyah) August 7, 2018

وأشار الزوبعي إلى أن القوات الأمنية، تمكنت من إبطال مفعول 40 عبوة ناسفة، "فضلا عن تدمير أنفاق سرية".